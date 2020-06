Die Fleischindustrie ist aktuell in heller Aufregung: Seit dem Corona-Ausbruch bei "Tönnies" am Hauptstandort Rheda-Wiedenbrück (NRW) befinden sich große Teile der Belegschaft in Quarantäne. Nun sind auch erste Auswirkungen der "Tönnies"-Maßnahmen in Bayern zu spüren.

Das Unternehmen schließt zwei Niederlassungen im Freistaat - und eine davon liegt in Franken. Schlachthöfe im oberfränkischen Bamberg und in Kepten im Allgäu sind seit Freitag (19. Juni 2020) geschlossen. Das berichtet der Bayerische Rundfunk und beruft sich auf Angaben bayerischer Erzeugergemeinschaften.

Corona-Ausbruch bei Tönnies: In Bayern wird nur geschlachtet

"Tönnies" hat sich dazu bislang noch nicht geäußert. Die Antwort auf die Nachfrage von inFranken.de steht noch aus. Das Unternehmen arbeitet seit dem Jahr 2016 mit dem fränkischen Schlachthof zusammen. Tausende Tiere werden dort seitdem jede Woche geschlachtet.