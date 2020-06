Corona-Ausbruch bei "Tönnies" in NRW

Bayerische Schlachthöfe von Auswirkungen betroffen?

Betroffene widersprechen

Der Corona-Ausbruch bei "Tönnies" in Nordrhein-Westfalen (NRW) zieht weite Kreise - sogar bis nach Bayern. Spüren auch Schlachtbetriebe im Freistaat Auswirkungen?

Update vom 22.06.2020: "Tönnies" stellt Produktion in Bamberg nicht ein

Der Bamberger Schlachthof ist nicht von den Auswirkungen der Corona-Krise bei "Tönnies" betroffen. Entsprechende Informationen bayerischer Erzeugergemeinschaften, auf die sich der Bayerische Rundfunk bezog, stimmen laut Angaben der Stadt Bamberg nicht: Man könne die Meldung nicht bestätigen, sagte ein Sprecher zu inFranken.de.

Die Firma "Tönnies" habe die Produktion am Standort nicht eingestellt, hieß es weiter. "Durch den Corona-Ausbruch am Tönnies-Standort in Rheda-Wiedenbrück wird von keiner unmittelbaren Gefährdung für den Schlacht- und Viehhof Bamberg ausgegangen."

Der Schlachthof in Bamberg befindet sich in städtischer Hand. "Tönnies" lässt dort als Kunde schlachten. Eine Stellungnahme des Unternehmens steht noch aus.

Erstmeldung vom 22.06.2020: Bamberger Schlachthof geschlossen

Die Fleischindustrie ist aktuell in heller Aufregung: Seit dem Corona-Ausbruch bei "Tönnies" am Hauptstandort Rheda-Wiedenbrück (NRW) befinden sich große Teile der Belegschaft in Quarantäne. Nun sind auch erste Auswirkungen der "Tönnies"-Maßnahmen in Bayern zu spüren.

Das Unternehmen schließt zwei Niederlassungen im Freistaat - und eine davon liegt in Franken. Schlachthöfe im oberfränkischen Bamberg und in Kempten im Allgäu sind seit Freitag (19. Juni 2020) geschlossen. Das berichtet der Bayerische Rundfunk und beruft sich auf Angaben bayerischer Erzeugergemeinschaften.

Corona-Ausbruch bei Tönnies: In Bayern wird nur geschlachtet

"Tönnies" hat sich dazu bislang noch nicht geäußert. Die Antwort auf die Nachfrage von inFranken.de steht noch aus. Das Unternehmen arbeitet seit dem Jahr 2016 mit dem fränkischen Schlachthof, der in städtischer Hand ist, zusammen. Tausende Tiere werden dort seitdem jede Woche geschlachtet.