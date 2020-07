Buttersäure-Attacke in Bamberg: Ätzende Flüssigkeit in Lüftung gekippt

In Bamberg hat ein Unbekannter ätzende Buttersäure in die Lüftung eines Autos gegossen. Laut Angaben der Polizei ereignete sich die Attacke am Donnerstag (23. Juli 2020) gegen 12.00 Uhr im Birkengraben, unweit des Berliner Rings.

Das Auto war dort geparkt. Der Halter des Wagens musste die Lüftung des Autos austauschen lassen, da der Geruch der Buttersäure beißend war: Das kostete 500 Euro.

Die Polizei bitte Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich telefonisch unter 0951/9129210 zu melden. Im Jahr 2018 kam es in Bamberg zu einem Buttersäure-Anschlag auf ein Bordell. Im Rotlicht-Etablissement befanden sich zum Zeitpunkt der Attacke Menschen.