Am Montagabend (1. August) gegen 20 Uhr erhielt eine betagte Bewohnerin im Goldbergweg in Burgebrach den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Mit der Geschichte, dass Einbrecher in der Nähe festgenommen werden konnten, aber noch einer von ihnen auf der Flucht sei, beunruhigten sie die Dame, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte.

Sie erklärten eindringlich, dass die Frau ihre Wertsachen für die Abholung und Überprüfung durch die Polizei vor der Haustüre bereitlegen müsse. Die Seniorin deponierte etwa um 22 Uhr Goldbarren, eingepackt in eine Plastiktüte, vor dem Hauseingang. Noch bis gegen 23.30 Uhr hielten die Betrüger die Frau ununterbrochen in der Leitung.

Am Montag waren alle Wertsachen verschwunden

Als sie am Morgen vor der Türe nachsah, war die Tüte samt Inhalt verschwunden.

Da die Seniorin dann nicht, wie telefonisch vereinbart, nochmals von den vermeintlichen Polizisten hörte, wurde ihr bewusst, dass sie Opfer von Betrügern geworden war.

Zeugen, die in der Zeit von Montag, zirka 21 Uhr, bis Dienstag, gegen 7 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge, insbesondere im Goldbergweg, gesehen haben, melden sich bitte bei der Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.

Polizei gibt Verhaltens-Tipps

Die oberfränkische Polizei gibt folgende wichtige Tipps; informieren Sie bitte auch ihre älteren Verwandten und Bekannten: