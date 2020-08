Vermisstensuche im Landkreis Bamberg: Andreas Giehl aus dem oberfränkischen Burgebrach wird vermisst. Wie die Polizei Bamberg-Land mitteilt, ging der 53-Jährige am Montag (17.08.2020) im Bereich des Ortsteiles Vollmannsdorf Spazieren und ist seither nicht mehr nach Hause zurückgekehrt.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von inFranken.de bestätigte, wurde am Montagabend bereits in Burgebrach nach dem 53-Jährigen gesucht. Neben der Polizei waren dabei Personensuchhunde, ein Polizeihubschrauber und auch die Feuerwehr im Einsatz. Bis etwa 03.00 Uhr Nachts ging die Suchaktion - doch leider ohne Erfolg. Am Dienstag (18.08.2020) wird erneut nach dem Vermissten gefahndet.

Andreas Giehl wird wie folgt beschrieben:

1,55 Meter groß

untersetzte Figur

blonde, kurze Harre mit Geheimratsecken

trug zuletzt ein rot-blaues FC Bayern-Trikot, kurze Jeanshose und beige Trekkingschuhe

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Andreas Giehl hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-310 bei der Polizei Bamberg-Land zu melden oder direkt den Notruf zu wählen.

