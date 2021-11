Am vergangenen Donnerstag (11. November 2021) erhielt ein 58-Jähriger aus Breitengüßbach im nördlichen Landkreis Bamberg einen Telefonanruf. In der Leitung war ein Mann, der sich als Mitarbeiter des Kreditinstituts des Angerufenen ausgab, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Unbekannten, das Vertrauen des ahnungslosen Bankkunden zu gewinnen. Dieser gab schließlich seine Zugangsdaten zum Online-Banking am Telefon heraus.

Bis zum Freitagabend gelang es den Betrügern auf diese Weise, eine fünfstellige Summe vom Konto des Geschädigten zu transferieren. Die verdächtigen Überweisungen ließen schließlich die echten Bankmitarbeiter argwöhnisch werden. Als sie den 58-jährigen kontaktierten, flog der Schwindel schließlich auf. Jetzt ermittelt die Bamberger Kripo.

Erst durch echte Mitarbeiter flog der Schwindel auf

Immer wieder kommt es zu Betrügereien am Telefon. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich: