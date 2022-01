Zum 22. Januar 2022 schließt die Tedi-Filiale in Breitengüßbach am Gewerbepark 9.

"Der Markt wird geschlossen, da er nicht mehr den Anforderungen unseres aktuellen Konzepts entspricht", teilt das Unternehmen auf Anfrage von inFranken.de mit.

Breitengüßbach verliert Tedi-Filiale: Unternehmen sucht neuen Standort

Konkret sei der Tedi-Standort in Breitengüßbach mit seinen 400 Quadratmetern Verkaufsfläche zu klein, heißt es. "Daher sind wir auf der Suche nach einer größeren Immobilie mit mindestens 650 Quadratmetern."

Ein neuer Standort sei derzeit noch nicht konkret in Planung, doch Tedi sei stark an der Region interessiert und auf der Suche nach einer neuen Verkaufsfläche mit der entsprechenden Größe, so die Discounter-Kette zur Schließung in Breitengüßbach.

