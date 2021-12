Neues Baugebiet im Raum Bamberg: In Breitengüßbach entstehen zusätzliche Bauplätze

Wie in vielen anderen Regionen ist Wohnraum auch im Raum Bamberg heißbegehrt. Etwa zehn Kilometer nördlich von Bamberg entsteht aktuell ein neues Areal. Das knapp zwei Hektar umfassende Baugebiet "Am Schützenhaus II" liegt im Südosten von Breitengüßbach. "Geplant sind etwa 25 bis 30 Bauplätze", erklärt Stefan Neubauer, Geschäftsstellenleiter der Gemeinde Breitengüßbach, inFranken.de.

Baugebiet in Breitengüßbach: Gemeinde vergibt Bauplätze nach Punktesystem

Die Grundstücke gehören teils der Gemeinde, teils der katholischen Kirche, großenteils auch Privatleuten. "Der Bebauungsplan ist rechtskräftig", sagt Neubauer. Er ist in Breitengüßbach für die Bauleitplanung verantwortlich. Die Gemeinde selbst vergibt nach derzeitigem Stand fünf oder sechs Bauplätze. Derzeit findet die Erschließung des neuen Wohngebiets statt.

Der Baubeginn ist bereits für Mitte kommenden Jahres vorgesehen. Im Juni oder Juli 2022 soll es losgehen. "Geplant ist, dass das Baugebiet bis Jahresende fertig ist", sagt der Geschäftsstellenleiter. Die einzelnen Grundstücke sind zwischen 400 und 600 Quadratmeter groß. In Hinblick auf die Preise orientiert sich die Gemeinde am sogenannten Bodenrichtwert. Dieser gibt Auskunft über den Wert eines Quadratmeters unbebauten Bodens. Neubauer zufolge liegt der Richtwert in Breitengüßbach derzeit bei rund 160 Euro.

Die gemeindeeigenen Bauplätze werden nach bestimmten Richtlinien vergeben - in Form eines Punktemodells. So haben einheimische Bewerber und Familien mit kleinen Kindern etwa höhere Chancen auf einen Bauplatz als Auswärtige oder Kinderlose. "Jeder, der bereits ein Eigenheim hat, fällt außerdem raus", sagt Breitengüßbachs Geschäftsstellenleiter. Die konkreten Kriterien für das Punktesystem werden laut Neubauer aktuell noch ausgearbeitet. Im Januar ist dann der Beschluss durch den Gemeinderat vorgesehen.

"Ich könnte aktuell jede Woche einen Bauplatz vergeben"

Im Anschluss daran sollen die Grundstücke nach und nach an neue Eigentümer vergeben werden. Auf der Warteliste stehen schon jetzt rund 60 Interessenten, berichtet Neubauer. Der Bedarf an Wohnraum ist laut seiner Schilderung immens. "Ich könnte aktuell jede Woche einen Bauplatz vergeben", sagt er. "Wir haben hier in Breitengüßbach eine sehr gute Infrastruktur." Die Nähe zu Bamberg und der A73 mache die Gemeinde für viele zusätzlich interessant.

Der Bebauungsplan zum Baugebiet "Am Schützenhaus II" ist auf der Webseite der Gemeinde Breitengüßbach

einsehbar.

