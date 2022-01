Breitengüßbach: Erneut "Corona-Spaziergang" über soziale Netzwerke angekündigt

Erneut über soziale Netzwerke Am Dienstag, 28. Dezember 2021, protestierten 150 Maßnahmen-Gegner ohne Anmeldung

"Kein Platz für Verschwörungstheorien": Gegendemonstration angemeldet

"Der Einsatzkräftelage geschuldet": "Spontanversammlungen" bringen Polizei an ihre Grenzen

In Breitengüßbach (Landkreis Bamberg) wurde für Dienstag, 4. Januar 2022, erneut ein "Corona-Spaziergang" von Gegnern und Gegnerinnen der Pandemie-Maßnahmen angekündigt. Der Aufruf sei über die sozialen Medien wie Facebook und über Messenger-Dienste geteilt worden, wie die Polizei gegenüber inFranken.de berichtet. Gleichzeitig soll eine Gegendemonstration unter dem Motto "Breitengüßbach stellt sich quer" stattfinden, die wiederum ordnungsgemäß bei den Behörden angemeldet wurde.

"Corona-Spaziergang" in Breitengüßbach: Unangemeldete Proteste fordern Polizei heraus

"Offensichtlich ist es so, dass am Dienstag ein solcher Aufzug stattfinden soll", erklärt Roland Kühhorn von der Polizeiinspektion Bamberg-Land inFranken.de. Davon erfahren habe man "nur über Facebook und Messenger-Dienste wie Telegram", eine Anmeldung zu einer Demonstration liege nach Informationen der Polizei nicht vor.

Bereits am vergangenen Dienstag (28. Dezember 2021) habe es einen solchen Aufzug gegeben, an dem etwa 150 Personen teilgenommen hätten. "Es ist alles friedlich verlaufen", erklärt der Polizeibeamte. Allerdings stellten derartige vermeintlich spontane Versammlungen die Polizei regelmäßig vor Schwierigkeiten. "Wenn man keinen Versammlungsleiter hat, habe ich keinen Ansprechpartner, mit dem ich Dinge abklären kann."

Unterbinden ließen sich die "Spaziergänge" nur schwer, dies sei "vor allem der Einsatzkräftelage geschuldet", so Kühhorn. Man könne nicht "mit zehn Beamten vor Ort eine große Versammlung auflösen". Daher stelle sich immer die Frage, "wie viele Teilnehmer habe ich?". Es gebe letztlich "nur die Möglichkeit, dass die Gemeinden eine Allgemeinverfügung für bestimmte Bereiche erlassen".

"Kein Platz für Verschwörungstheorien": Gegendemo will Anwohnerschaft mobilisieren

"Das ist natürlich nicht zulässig, sich einfach so zusammenzuschließen, gerade weil ja eine Grenze von zehn Personen gilt", so der Sprecher des Landratsamts Bamberg, Frank Förtsch. Auch der Behörde liegt für den "Spaziergang" keine Anmeldung vor, wohl aber für die Gegendemonstration. "Vergangenen Dienstag trafen sich in Breitengüßbach Querdenker*innen, Impfgegner*innen und auch Rechtsextremisten des 3. Wegs zu einer nicht angemeldeten Demonstration, welche sie als Spaziergang deklarierten", heißt es in einem Facebook-Aufruf unter dem Motto "Breitengüßbach stellt sich quer".

In der Gemeinde sei "kein Platz für Verschwörungstheorien", heißt es dort, "insbesondere dann, wenn ausgemachte Rechtsextremisten mitmarschieren". Man wolle "unseren Ort diesen Leuten nicht unwidersprochen überlassen". Der überwiegende Teil der Teilnehmenden habe "nicht aus Breitengüßbach" gestammt. Geschrieben hat den Aufruf der Bamberger Konzertveranstalter Maximilian Mende.

Gegenüber inFranken.de erklärt er, die Initiative der Gegendemonstration habe über ein geteiltes Whatsapp-Video von den "Spaziergang"-Plänen am Dienstag erfahren. Um 18 Uhr wolle man sich "gegenüber der Packstation an der unteren Watt an der Bushaltestelle zwischen Zückshuter Straße und Rosenweg" versammeln. Gegenüber soll nach Angaben Mendes zur gleichen Zeit der "Corona-Spaziergang" in Breitengüßbach beginnen.

