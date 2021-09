Brasserie Bamberg: Traditionell fränkisches Essen nach "überlieferten Rezepten"

Seit 1989 gibt es die Brasserie Bamberg unterhalb des Doms mit ihren leckeren traditionell fränkischen Speisen. Die regionalen Gerichte bereitet das Lokal nach "überlieferten Rezepten" zu. Wer also Wert auf echte Traditionsküche legt, ist hier gut aufgehoben. Bei der Auswertung eines Google-Rankings schafft es die Brasserie Bamberg in die Top 10 der meistgesuchten Bamberger Restaurants in der Suchmaschine neben Lokalen wie beispielsweise dem Henrii Bamberg, dem Salino Bamberg oder dem Bootshaus Bamberg.

Brasserie Bamberg: Heimisch, traditionell und fränkisch kreativ - eine besondere Sportsbar

"Gemütlich seit 1989" heißt es auf dem Logo der Kultkneipe Brasserie Bamberg. Burger, Salate und deutsche Klassiker wie Schnitzel und Bratwurst können Gäste hier im Speiseraum oder im Innenhof genießen. In der Brasserie Bamberg werden regionale, heimische Gerichte nach "überlieferten Rezepten" zubereitet - so heißt es auf der Website. Bei den Einheimischen ist das Bamberger Restaurant längst ein Traditionslokal. Touristen können hier echte fränkische Küche entdecken.

"Bundeliga mit Bier und gutem Essen - genial", heißt es unter anderem in den Google-Rezensionen. Hier kommt die Brasserie Bamberg auf ganze 4,3 Sterne bei fast 1000 Bewertungen. Das Lokal ist bei den Gästen beliebt.

Hier erfährst du, wann die Brasserie Bamberg geöffnet hat und wie du das Lokal am besten erreichst, um einen Tisch zu reservieren und das ein oder andere fränkische Schmankerl zu genießen.

Brasserie Bamberg Öffnungszeiten: An 7 Tagen die Woche für Gäste geöffnet - bis nach Mitternacht

Die Brasserie Bamberg ist laut Website an sieben Tagen die Woche für Gäste geöffnet. Besucher werden gebeten, zu reservieren. Die Brasserie Bamberg ist meist gut besucht - das sagen auch die Google-Rezensionen. Das sind die genauen Öffnungszeiten des Kultlokals:

Montag bis Donnerstag: 17.30 Uhr bis 1 Uhr

Freitag: 11.30 Uhr bis 14 Uhr und 17.30 Uhr bis 1 Uhr

Samstag & Sonntag: 11.30 Uhr bis 1 Uhr

In der Brasserie Bamberg können Gäste im Innenraum in gemütlich heimeliger Atmosphäre den Besuch genießen oder im Sommer bei gutem fränkischen Bier im Außenbereich zusammensitzen.

"Schäuferla" und saftige Burger: Hier findest du die Brasserie Bamberg

Die Kultkneipe Brasserie Bamberg befindet sich am Rande der Altstadt. Speisen gibt es vor Ort, aber auch zum Mitnehmen auf Bestellung. Hier findest du die Brasserie Bamberg:

Laut einer Google-Rezension bekommst du hier "Leckere Burger und Lokale Gerichte in tollem Ambiente". Zum Reservieren kannst du einfach telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufnehmen oder auf der Website der Brasserie Bamberg vorbeischauen:

Brasserie Bamberg

Pfahlplätzchen 4, 96049 Bamberg

Telefon: 0951 / 5 77 35

E-Mail: info@brasserie-bamberg.de

Website: www.brasserie-bamberg.de

Speisekarte Brasserie Bamberg: Vom fränkischen "Schäuferla" bis zum saftigen Rindfleisch-Burger

Neben der Speisekarte auf der du Klassiker wie Schnitzel "Wiener Art" oder Alt Bamberger Käseschnitzel und fränkische Spezialitäten wie echtes Bamberger "Schäuferla" oder Bratwürste und Bierkutscherbraten oder auch Brotzeiten findest, gibt es in der Brasserie Bamberg auch immer eine Wochenkarte auf der die Kultkneipe wechselnde Spezialitäten anbietet.

Ab 17.30 Uhr gibt es für all diejenigen, die es nicht so gerne typisch fränkisch mögen, Burger - entweder mit 100 Prozent Rindfleisch oder auch vegan oder vegetarisch. Wer sich selbst davon überzeugen möchte, ob die Platzierung in den Top 10 der Bamberger Restaurants für die Brasserie Bamberg gerechtfertigt ist, der kann vorher einen Blick in die Speisekarte werfen.

