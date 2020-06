Brand Old spielen "Geisterkonzert" auf der Altenburg

"Brand Old" ist ein Bamberger Folk-Rock-Trio: Nina Schnapp, Waldi Bauer und Wolfi Nitschke. Geplant war eigentlich ein Konzert auf der Bamberger Altenburg, heute (Freitag, 19. Juni). Wie alle anderen Konzerte auch fällt es wegen der Corona-Pandemie aus. Jedoch haben die Musiker sich etwas einfallen lassen: Seit heute gibt es ein "Ersatzvideo" im Internet, das auf der Homepage der Band als YouTube-Video angesehen werden kann:

Gedreht wurde das Video bereits vor zwei Wochen auf der Burg, mit aufwendiger Video- und Audiotechnik. Es wurde nachträglich einerlei Material ("Overdubs") hinzugefügt.

Als "Publikumsersatz" wurde das Ritterarchiv der Burg verwendet. Auch Bär "Poldi" und E.T.A. Hoffmann sind dabei. Die Aufführung erfolgte nicht auf der üblichen Bühne der Burg, sondern in der urigen Galerie des Zentralgebäudes. Auch der Vollmond vor zwei Wochen wird erscheinen. Man kann sich also ab heute im Wohnzimmer oder auf dem Balkon "Brand Old" ansehen/-hören und die Live-Atmosphäre des Burgkonzerts nachempfinden. Am Ende gibt es eine kleine Überraschung.

Es spielen: Waldi Bauer (git, keys, voc), Nina Schnapp (git, voc) und Wolfi Nitschke (percussion, voc).