Als kurz vor Ostern ein etwa 8 Meter langer und bis zu 80 Zentimeter Umfang starker Baum-Ast auf ein Nebengebäude des Bootshauses im Hain fiel, läuteten bei der Grünanlagen-Abteilung der Bamberger Service Betriebe (BSB) die Alarmglocken, heißt es. "Zwar wurde zum Glück niemand verletzt und der Schaden hielt sich in Grenzen, aber eine genaue Untersuchung der stattlichen Buche war unumgänglich", erklärt die Stadt Bamberg.

Bei einer Untersuchung in der Baumkrone mit einem Hubsteiger sei festgestellt worden, dass vom Boden aus nicht sichtbar weitere Äste ähnliche Rindenverletzungen aufwiesen, wie sie auch bei dem abgebrochenen Ast auf der Oberseite festzustellen gewesen sei.

Bootshaus Bamberg: Stadt begründet Fällung von Buche - "Verkehrssicherungspflicht"

Infolge der Rindenverletzung hätte sich eine Fäule gebildet, die dann den Astbruch verursacht habe, so die Stadt. Da der gesamte Bereich rund um das Bootshaus sehr stark von Hainbesuchern frequentiert werde, sei "aufgrund der Verkehrssicherungspflicht eine zeitnahe Fällung des Baumes unumgänglich".

Am Mittwoch, 20. April 2022, soll es so weit sein. Der Arbeitsbereich am Bootshaus Bamberg werde mit Sperrungen abgesichert. In der kommenden Pflanzsaison würden die BSB dann einen Ersatzbaum an gleicher Stelle nachpflanzen, heißt es.