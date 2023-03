Unfall beim Abbiegen im Kreis Bamberg

Zwei Autos wurden am Donnerstagabend im Kreis Bamberg

bei einem Verkehrsunfall beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Eine 59-jährige Frau war mit ihrem Audi von Seußling in Richtung Sassanfahrt unterwegs und hielt an der Kreuzung vor Sassanfahrt an einem Stoppschild an.

Trotz des Anhaltens übersah sie den von rechts kommenden Pkw eines 38-jährigen Mannes, als sie in die Kreuzung einfuhr. Glücklicherweise wurden beide Fahrer bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Beim Unfall entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro.

Vorschaubild: © Friso Gentsch/dpa (Symbolbild)