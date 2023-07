Rattelsdorf vor 40 Minuten

Badewarnung

Grausige Entdeckung im Kreis Bamberg: Tausende tote Fische in beliebtem Badesee - Ursache steht fest

Unschöne Bilder mitten in der Badesaison: An der Oberfläche des Ebinger Sees im Kreis Bamberg trieben am Samstag tausende verendete Fische. Laut der Feuerwehr war das Gewässer umgekippt, was den Tod der Tiere verursachte.