Bamberg aktualisiert vor 20 Minuten

Feuerwehreinsatz

Zwei Verletzte bei Imbiss-Brand - massive Behinderungen in der Innenstadt

Am Freitagvormittag hat es in einem China-Imbiss in der Bamberger Innenstadt gebrannt. Offenbar wurden zwei Menschen verletzt. Die Lange Straße musste für den Verkehr gesperrt werden.