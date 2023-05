Bamberg vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Fettbrand in China-Imbiss: Zwei Verletzte und 50.000 Euro Schaden - so steht es um die Zukunft

In einem China-Imbiss in der Bamberger Innenstadt hat es am Freitagvormittag (12. Mai 2023) gebrannt. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro. Der Geschäftsführer hat inFranken.de erklärt, wie es jetzt weitergeht.