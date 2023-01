Bamberg vor 37 Minuten

Prügelei

Blaues Auge und fehlender Schneidezahn: Zwei Männer gehen aufeinander los

In Bamberg sind am frühen Dienstagmorgen die Fäuste geflogen. Eine Zeugin hatte der Polizei gemeldet, dass zwei Männer in eine Schlägerei verwickelt gewesen seien. Einem der beiden fehlt jetzt ein Schneidezahn.