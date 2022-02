Eine unbekannte Menge Öl kippte in Bischberg in der Zeit zwischen dem 17. Februar, 18 Uhr und dem 18. Februar, 13 Uhr in den Garten eines Mehrfamilienhauses im Kirchberg, teilte die Polizei mit.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Christopher Schulz