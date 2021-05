Außengastronomie in Bayern darf ab heute wieder öffnen

Da die Inzidenzen in einigen Teilen Bayerns aktuell stabil unter 100 sind, darf dort die Außengastronomie öffnen. So dürfen beispielsweise in der Stadt Bamberg Straßencafés und Keller ab heute wieder unter bestimmten Bedingungen Gäste empfangen. Doch welche Regeln gelten im Detail?

Corona-Regeln für Außengastronomie in Bayern: Wann ein Corona-Test nötig ist

Am 04.05.2021 hat das bayerische Kabinett eine Änderung der bestehenden Infektionsschutzmaßnahmenverordnung beschlossen, welche am 10.05.2021 in Kraft tritt und bis voraussichtlich 06.06.21 gültig ist. Generell gilt: Wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die 7-Tage-Inzidenz fünf Tage lang unter 100 ist, gilt die Inzidenz als stabil. Zwei Tage sind nach dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege zur Umsetzung der Außengastronomie-Öffnungen vorgesehen. Am 8. Tag können die Öffnungsschritte erfolgen. Umgekehrt ist die Lage nicht mehr stabil, wenn drei Tage die Inzidenz von 100 überschritten wird. Dann gilt nach weiteren zwei Tagen wieder die Bundesnotbremse.

Die genauen Bedingungen, zu welchen Gäste die Außengastronomie besuchen können, hängen stark von der Inzidenz ab, wie der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga Bayern) mitteilt. Ist die Inzidenz zwischen 50 und 100, braucht es keinen Corona-Test, wenn beispielsweise ein einziger Hausstand in den Biergarten geht. Ein Test ist außerdem unnötig, wenn sich vollständig geimpfte und genesene Personen treffen. Trifft sich ein Hausstand mit einem anderen Hausstand, wobei niemand geimpft oder genesen ist, ist ein Test notwendig. Die Maximalzahl an Personen, die sich treffen dürfen, darf fünf nicht überschreiten.

Bei einem Inzidenzwert zwischen 35 und 50 darf sich ein Hausstand mit einem weiteren Hausstand (maximal fünf Personen) ohne Test treffen. Ist die Inzidenz zwischen 0 und 35, darf sich ein Hausstand mit zwei weiteren Hausständen (maximal zehn Personen) ohne Test treffen.

Kinder unter 14 Jahren sowie Geimpfte und Genesene bleiben für die Gesamtzahl außer Betracht. Außerdem sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag sowie Geimpfte und Genesene von der Testpflicht ausgenommen.

Corona-Tests vor dem Biergarten-Besuch: Das müssen Sie beachten

Grundsätzlich sind PCR-Tests, Antigen-Schnelltests und Selbsttests zugelassen. Allerdings: Es darf nicht einfach ein durchgeführter, negativer Schnelltest von Zuhause mitgenommen werden. Die PCR-Tests können insbesondere im Rahmen der Jedermann-Testungen nach Bayerischem Testangebot in lokalen Testzentren und bei niedergelassenen Ärzten erfolgen. Über das Ergebnis wird eine Bescheinigung erstellt, die vor Besuch der Veranstaltung dem Veranstalter vorzulegen ist; der PCR-Test darf höchstens 48 Stunden vor Beginn des Besuchs vorgenommen werden.

Bei Antigen-Schnelltests gilt ebenfalls, dass die Testung grundsätzlich bei den lokalen Testzentren, den niedergelassenen Ärzten, den Apotheken und den Öffentlichen Gesundheitsdienst beauftragten Teststellen möglich ist. Der Schnelltest muss jedoch höchstens 24 Stunden vor Besuch des Betriebes vorgenommen worden sein.

Bei den Selbsttests gilt: Sie müssen vor Ort und unter Aufsicht des Gaststättenbetreibers oder einer vom Betreiber beauftragten Person durchgeführt werden.

Brauche ich einen Termin?

Bei einer Inzidenz über 50 bis 100 ist laut dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege eine vorherige Terminbuchung erforderlich. Sitzen an einem Tisch (im zulässigen Rahmen der bestehenden Kontaktbeschränkungen) Personen aus mehreren Hausständen, ist für die Tischgäste zudem ein vor höchstens 24 Stunden vorgenommener POC-Antigentest, Selbsttest oder ein PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis erforderlich.

Die Terminvereinbarung kann laut Dehoga Bayern auch spontan vor Ort, unmittelbar vor Einlass erfolgen, sofern ausreichend Platz vorhanden ist. Bei der Terminbuchung vorab oder spontan ist eine Kontaktdatenerhebung seitens des Betreibers entsprechend der Vorgaben für die Kontaktdatenerfassung nach der jeweils gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vorzunehmen.

Franken: Hier kann die Außengastronomie öffnen

In Franken dürfen folgende Landkreise und Städte ab heute (10. Mai) öffnen:

Landkreis Kitzingen

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Würzburg

Stadt Bamberg

Stadt Erlangen

Stadt Schwabach

Diese fränkischen Regionen könnten demnächst öffnen, da sie seit fünf oder mehr Tagen unter der Inzidenz 100 sind (Stand 10. Mai, 15 Uhr):

Landkreis Bayreuth

Landkreis Erlangen-Höchstadt

Landkreis Forchheim

Landkreis Nürnberger Land

Landkreis Wunsiedel

Stadt Würzburg

Trotz Öffnungen: Diese Hygiene-Regeln gelten weiterhin

Trotz der Corona-Lockerungen müssen dennoch Hygiene-Regeln eingehalten werden. Für Bayern gilt seit 6. Mai das "Rahmenkonzept Gastronomie" der Bayerischen Staatsregierung. Für Gäste gelten folgende Maßnahmen:

Gäste müssen eine FFP2-Maske im Innen- und Außenbereich tragen. Am Tisch darf die FFP2-Maske abgenommen werden. Zwischen allen Gästen, für die die Kontaktbeschränkung gilt, ist ein Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten. Das gemeinsame Sitzen ohne Einhalten des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, für die im Verhältnis zueinander die Kontaktbeschränkung nicht gilt.

