Es geht um einen Streifen Land am Rande der Kastanienstraße. Groß genug, um dort einen Spiel- und Bolzplatz für größere Kinder und Jugendliche zu errichten. So etwas fehlt schon lange in der Natosiedlung, wo ab 2014 viele junge Familien einzogen. Etwa 200 Kinder leben hier mittlerweile zwischen Hauptsmoorwald, Autobahn, Ankerzentrum und Bundespolizei