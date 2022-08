Heiligstadt vor 23 Minuten

Unfall

Kreis Bamberg: Auto kommt von der Straße ab und landet auf der Seite - 20.000 Euro Schaden

Am frühen Sonntagabend hat sich nahe Heiligenstadt im Landkreis Bamberg ein Unfall ereignet, als ein 22-jähriger Autofahrer in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Das Auto krachte in eine Böschung und blieb schließlich auf der Seite liegen.