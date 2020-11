Noch nie haben sich so viele Frauen für einen Kandidaten bei der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" beworben, wie für ihn: Patrick aus Lindau am Bodensee. Unter den zahlreichen Bewerberinnen ist Antonia Hemmer. Die 21-Jährige stammt aus Lichtenfels in Oberfranken.

Auf dem Hof des Jung-Landwirts angekommen, schmeißt sich Oberfränkin Antonia gleich an Patricks Hals, füttert ihn und würde offenbar am liebsten sofort bei ihm einziehen. Ganz zum Missfallen ihrer beiden Konkurrentinnen. Bauer Patrick scheint jedoch direkt angetan von der hübschen Blondine, die in Sachen Freizügigkeit kein Kind von Traurigkeit ist.

"Alkoholisch, sexy und vielleicht etwas dirty"

Die 21-Jährige zeigt sich auf ihrem Instagram-Account gerne in sexy Posen und mit verführerischem Blick. Zudem machen jetzt höchst erotische Fotos von der jungen Frau die Runde. Denn: Antonia ist das Model für einen neuen Bierkalender der Brauerei Griess aus Geisfeld im Landkreis Bamberg. Leicht bekleidet in Dessous und Dirndl sowie "oben ohne" posiert die 21-Jährige, die bereits mit 17 Jahren angefangen hat zu modeln, auf allen zwölf Monatsseiten und dem Cover.

"Es wird alkoholisch, sexy und vielleicht etwas dirty", kündigt das Model bereits vor vier Wochen auf Instagram an. Die Vorfreude ist der 21-Jährigen am Tag vor dem Fotoshooting anzusehen.

"Frei nach dem Motto 'Aus Liebe zum Bier' hat sich Antonia richtig ins Zeug gelegt", heißt es auf der Homepage der oberfränkischen Brauerei. "Nicht nur im Sudhaus oder in der Füllerei hat sich Antonia für Euch sexy in Pose gesetzt, sondern auch im Gär- und Lagerkeller macht sie eine super Figur und verzaubert mit ihren sinnlichen und ästhetischen Posen".

Kalender streng limitiert

Wer jetzt allerdings einen Blick auf die sexy Fotos werfen möchte, muss schnell sein. Denn der Bierkalender erscheint in limitierter Auflage und ist laut Brauerei ein "Sammlerstück der etwas anderen Art". Bestellen können Sie das gute Stück über den Webshop der Brauerei Griess.

Doch was wird Bauer Patrick zu den freizügigen Fotos der Blondine sagen? Antonia ist sich sicher, dass er die Fotos "nicht schlimm" finden wird - zumal sie ihm schon während ihrer Zeit auf dem Hof am Bodensee von ihrem Dasein als Model erzählt hat, wie die "Bild" schreibt. Von ihrem fast schon "braven" Bewerbungsfoto war der Landwirt jedenfalls sehr angetan und reagierte mit den Worten "Heilige Mutter Maria".

Doch sollten sich Antonia und Patrick bei "Bauer sucht Frau" näher kommen und verlieben, wird sich der Landwirt damit arrangieren müssen, dass er nicht der einzige Mann ist, der seine Auswählte fast nackt zu Gesicht bekommt.

In der aktuellen Staffel von "Bauer sucht Frau" ist übrigens auch ein Landwirt aus Franken dabei. Der 38-jährige Thomas sucht ebenfalls die große Liebe.