Beim Ferienabenteuer von Stadt und Landkreis Bamberg sind in den Sommerferien nur noch wenige Plätze frei. "Jetzt schnell anmelden für ein tolles Ferienabenteuer unter www.ferienabenteuer-bamberg.de!" Das teilt das Landratsamt Bamberg mit.

Im Bauernmuseum Bamberger Land wartet eine abwechslungsreiche Ferienwoche mit kreativen Workshops, Erkundungen des Fischerhofs und vielen weiteren Aktionen. "Die Geheimnisse des Waldes könnt ihr mit dem Bund Naturschutz entdecken. Im Bruderwald verbringt ihr eine spannende Abenteuerwoche mit vielen Spielen und Aktionen. Eine ganze Woche voller „Sport-Spiel-Spannung“ bietet das Stadtjugendamt Bamberg. Von sportlichen Aktivitäten bis hin zu spannenden Spielen, abenteuerlichen Exkursionen oder kreativen Bastelaktionen – hier gestaltet ihr die Ferienwoche mit eigenen Ideen und Wünschen mit!"

„Auf die Bühne, fertig, los!“ lautet das Motto in den Ferienabenteuerwochen von Chapeau Claque. "Ihr seid junge Schauspieler und entwickelt ein eigenes Theaterstück, das ihr auf einer richtigen Bühne euren Eltern und Freunden präsentiert! Mit iSo - innovative Sozialarbeit könnt ihr eine „Expedition ins Tierreich“ unternehmen oder bei„fit4future“ Energie für die Zukunft tanken! Auf dem Heinershof in Stolzenroth könnt ihr eine Räuberwoche verbringen. Ihr baut euch ein eigenes Räuberlager und begebt euch auf die Spuren von Ronja Räubertochter oder Robin Hood. Das Mütterzentrum Känguruh verwandelt sich für euch in den Wilden Westen oder in einen Urwald. In einer Abenteuerwoche könnt ihr euch in Piraten verwandeln – vielleicht findet ihr sogar einen Schatz?"

Weitere Informationen zu den Aktionen, Betreuungszeiten, Kosten und zur Anmeldung finden Sie unter www.ferienabenteuer-bamberg.de.