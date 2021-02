Douglas schließt "Akzente"-Filialen in Bamberg und Schweinfurt: 59 Douglas-Geschäfte in Deutschland sollen geschlossen werden – das ist fast jeder siebte Standort. Rund 600 der über 5200 Beschäftigen in den deutschen Douglas-Filialen verlieren dadurch ihre Jobs. Auch "Akzente"-Parfümerien sind von Schließungen betroffen.

Europaweit schließt Douglas sogar mehr als jede fünfte Filiale - insgesamt rund 500 der bislang 2400 Parfümerien. Betroffen sind rund 2500 der 20.000 Douglas-Mitarbeiter. Die Schließungswelle trifft vor allem Geschäfte in Italien und Spanien.

"Akzente" seit Mitte 2018 Teil von Douglas

Bereits seit Mitte 2018 gehört auch die Firma "Akzente" mit ihrem Online-Shop parfumdreams zu Douglas, wie das Unternehmen mitteilt. Auch von dieser Parfümerie werden Filialen geschlossen. Ein Standort ist in Bamberg. Dieser soll zum Ende des Jahres 2021 zumachen. In Schweinfurt schließt" Akzente" ebenfalls, allerdings bereits Ende Mai, erklärt Unternehmenssprecherin Eva Krüger gegenüber inFranken.de.

Fränkische Filialen, die unter dem Namen Douglas laufen, sind von den Schließungen nicht betroffen. Zunächst gab es Medienberichte über eine Schließung der Douglas-Filiale in Hof, diese konnte aber weder vom Unternehmen noch von Verdi bestätigt werden. Insgesamt gibt es in Franken elf Douglas-Filialen.

Kritik an den Schließungen kommt von Verdi: "Gerade jetzt, in einer so außergewöhnlichen Zeit, sollten sich Beschäftigte, die über Jahrzehnte den Erfolg und das Markenimage von Douglas erarbeitet haben, auf ihre Arbeitgeber verlassen können", erklärt Verdi-Gewerkschaftssekretärin Gabriele Ziegler.