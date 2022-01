Bamberg vor 16 Minuten

Bamberger Museen

Bambergs neue Museumschefin will "neue Wege" gehen - und ein Café auf dem Domberg

In Bamberg bekleidet nun Dr. Kristin Knebel das Amt als Direktorin der Bamberger Museen. Sie möchte in Zukunft interaktive Medien stärker in das Museumskonzept einbinden.