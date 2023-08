Bamberger Sandkerwa 2023: Die besten Bilder vom Donnerstag

Volksfest feiert Eröffnung : Zahlreiche Gäste erwartet

: Zahlreiche Gäste erwartet Die schönsten und lustigsten Bilder in der Fotostrecke

Am Donnerstag (24. August 2023) strömten anlässlich der Eröffnung der Bamberger Sandkerwa 2023 wieder einmal zahlreiche Besucher in die Domstadt. Die besten Bilder des Abends gibt es bei inFranken.de. Trotz des streckenweise verregneten Wetters erlebten die Gäste einen stimmungsvollen Abend.

Bis einschließlich Montag (28. August 2023) dreht sich in Bamberg alles um die diesjährige Sandkerwa. Was den rund 200.000 erwarteten Gästen neben Fischerstechen, Live-Musik und einem Vergnügungspark noch alles geboten wird, kannst du hier nachlesen.

Wer über den Tellerrand der traditionellen Sandkerwa hinausschauen möchte, kann sich in Bamberg auch andernorts vergnügen. In welchen Clubs, Bars und Kneipen du während der Bamberger Sandkerwa ebenfalls feiern kannst, erfährst du in unserem Überblick.

Das offizielle Sandmadla der Bamberger Sandkerwa 2023 ist eine 22-jährige Arzthelferin mit einer kuriosen Geschichte. Trotz ausgelassener Stimmung auf der Bamberger Sandkerwa solltest du 5 Dinge auf keinen Fall machen.

Vorschaubild: © Andreas Krug