Am Donnerstag, dem 25. August 2022, startet wieder die Bamberger Sandkerwa 2022. Auch in diesem Jahr "soll die Tradition mit dem Vergnügen verbunden werden", so die Bamberger Sandkerwa Veranstaltungs-GmbH. Bis zum 29. August können sich die Besucher auf die traditionellen Programm-Highlights sowie auf die Live-Musik freuen.

Bamberger Sandkerwa 2022: Das sind die traditionellen Programm-Highlights

Das Fest startet am Donnerstag (25.08.2022) von 13 bis 14.30 Uhr mit dem Kindernachmittag im Festzeit am Leinritt mit der Puppenbühne Herrnleben. Anschließend findet um 18 Uhr die Eröffnung der 72. Bamberger Sandkerwa mit Oberbürgermeister Andreas Starke und Staatsministerin Melanie Huml statt.

Am Freitag (26.08.2022) wird um 17.30 Uhr das Standkonzert am Markusplatz gespielt und gegen 17.45 Uhr beginnt der Festumzug zum Kirchweihbaum, der am Leintritt endet. Mit den Bauhandwerkerzünften aus Gaustadt, Hallstadt und Stegaurach wird vor Klein-Venedig der Kirchweihbaum um 18 Uhr aufgestellt. Das Schüler- und Jugendfischerstechen auf der Regnitz findet am Samstag (27.08.2022) um 14.30 Uhr statt.

Der Aufmarsch zum Fischerstechen vom Markusplatz beginnt am Sonntag (28.08.2022) um 14.30 Uhr. Das Fischerstechen auf der Regnitz wird anschließend unter der Moderation von Max Kropf um 15 Uhr eröffnet. Am letzten Festtag, dem 29.08.2022, findet um 15 Uhr der Kinder-Hahnenschlag am Markusplatz statt. Der traditionelle Hahnenschlag vor der St. Elisabethenkirche beginnt um 18 Uhr. Beendet wird das Fest um 22 Uhr mit dem großen Abschlussfeuerwerk mit Musik auf der Regnitz.

Eintritt soll Finanzierung erleichtern

Aufgrund der "erheblichen Kostensteigerung" haben sich die Veranstalter der Bamberger Sandkerwa 2022 erstmals dazu entschieden, für das Fest einen Eintrittspreis zu verlangen. Zusätzlich werde die Familienbäckerei Fuchs als Hauptsponsor agieren.

Weitere Unterstützer seien Atrotech GmbH, die Sparkasse Bamberg, die VR-Bank Bamberg-Forchheim und die Bamberger Symphoniker. "Wir hoffen auf das Verständnis unserer Gäste", betont Geschäftsführer Horst Feulner.

"Eine nachhaltige, längerfristige finanzielle Absicherung der Bamberger Sandkerwa machen diesen Schritt notwendig! Alle Besucherinnen und Besucher sind deshalb gefordert, diesen kleinen Obolus zu bezahlen, damit die Sandkerwa finanziert werden kann."

Erstmals Eintrittspreise für die Bamberger Sandkerwa 2022

Der Eintritt wird über den Erwerb der Festabzeichen gelöst. Nach dem traditionellen Festabzeichen der Bamberger Sandkerwa wird es ab diesem Jahr auch ein sogenanntes "Tages-Abzeichen" geben.

Folgende Eintrittspreise in Form der Festabzeichen gelten auf der Bamberger Sandkerwa 2022:

Festabzeichen gilt als Dauerkarte und kostet 6 Euro

Tages-Abzeichen gilt als Tagesticket und kostet 2,50 Euro

Festabzeichenpflicht gilt ab 18 Uhr

Kinder unter 14 Jahre sind von der Festabzeichenpflicht ausgenommen

Anwohner*innen und Hotelgäste im Festgebiet sind von der Festabzeichenpflicht ausgenommen

Landkreis Bamberg organisiert erneut Sandkerwa-Express

Auch in diesem Jahr werde es wieder den Sandkerwa-Express geben. "Mit den beteiligten Regionalbusunternehmen kommen Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürger am Kerwa-Freitag und -Samstag ohne Parkplatzsorgen in die Innenstadt und sicher und bequem wieder nach Hause", heißt es vonseiten des Landkreises Bamberg.

An diesem Service würden sich die Verkehrsunternehmen Basel, Hasler, Hümmer, Metzner, Metzner-Hennemann, Spörlein und Stütz beteiligen. Laut dem Landratsamt Bamberg wird die Hin- und Rückfahrt 9 Euro kosten. Die Rückfahrten erfolgen zwischen 23:45 Uhr und 2:15 Uhr von der Haltestelle Markusplatz und von der Haltestelle Tiefgarage Geyerswörth.

Damit die Besucher das "gemütliche Beisammensitzen bei Musik, Bier und Bratwurst im Festgebiet vollends genießen kann" empfehlen die Veranstalter für die Anreise zu der Bamberger Sandkerwa 2022, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Sandkerwa-Express oder dem Fahrrad anzureisen und das Auto stehenzulassen. Auch interessant: Nürnberger Herbstvolksfest 2022 startet schon bald: Diese Attraktionen erwarten euch