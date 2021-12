Der Bamberger Verein hat den Preis als Anerkennung für besonderes bürgerschaftliches Engagement bei der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern erhalten. Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz händigte die Auszeichnung an insgesamt drei oberfränkische Initiativen aus, wie die Stadt Bamberg in einer Pressemeldung mitteilt.

Den Integrationspreis erhielt „Freund statt fremd“ für das Projekt „Lui 20 – Räume für Interkulturelle Begegnungen“. Von 2018 bis zum Sommer dieses Jahres befand sich die Begegnungsstätte in der Luitpoldstraße, im August zog der Verein dann in die „Blaue Frieda“ in der Schützenstraße 2a um, so die Stadt.

"In den neuen Räumlichkeiten führen die ehrenamtlich Engagierten die Aktivitäten weiterhin mit großer Motivation fort, soweit es die Corona-Pandemie zulässt", heißt es in der Mitteilung. So gibt es beispielsweise interkulinarische Kochkurse, ein Sprachcafé, Nachhilfe für Schüler:innen, ehrenamtliche Sprachkurse, Vorträge, Filmvorführungen, Spieleabende oder Kunstprojekte – und Raum für Austausch, zum Kennenlernen und zur Begegnung.

Das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro werde vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration für die Anerkennung von bürgerschaftlichem Engagement im Bereich Integration zur Verfügung gestellt.