Mit mehrfach Gold, Silber und Bronze und jeder Menge Spaß im Gepäck sind die Bamberger Athletinnen und Athleten im Sommer von den Special Olympics Nationale Spiele aus Berlin zurückgekehrt. Das teilt die Stadt Bamberg mit.

„Das zeigt, dass die Sportstadt Bamberg nicht nur vom Basketball lebt, sondern von vielen erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern wie Sie“, betonte Oberbürgermeister Andreas Starke beim Empfang der Stadt Bamberg für die rund 40 Teilnehmer*innen, die mit Betreuungs- und Trainerstab sowie Familien in den Spiegelsaal der Harmonie vom OB eingeladen worden waren.

OB Starke bedankte sich bei der Ehrung der Sportlerinnen und Sportler bei allen Anwesenden und den Vereinen goolkids, FV 1912 Bamberg, Böhnlein Sports sowie den Lebenshilfe-Werkstätten und der Berthold-Scharfenberg-Schule für das Engagement. „Der Inklusionssport ist auch ein wichtiges Zeichen für den Zusammenhalt in Bamberg“, sagte Starke. Die Bamberger Inklusionsathlet*innen deckten die ganze Palette an Einzel- und Mannschaftssportarten ab und machten damit auch Werbung für den Breitensport, so Starke.

Im Anschluss bat der OB die Teilnehmer*innen, sich in das Goldene Sportbuch der Stadt Bamberg einzutragen. Sie reihten sich damit ein in einen illustren Kreis an Stars, der von den Bamberger Basketballern bis zu 100-Meter-Europameisterin Gina Lückenkemper reicht. Lena Zürl, Gold- und Silbermedaillengewinnerin im Rollstuhlsprint, freute sich stellvertretend für alle Inklusionssportler*innen: „Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe“, sagte die 32-Jährige. Nicht weniger freute sich auch der 17-jährige Sebastian Kraus, der Gold im Boccia gewonnen hatte.

„Ich bin stolz, dass so viele tolle Athletinnen und Athleten die Stadt Bamberg in Berlin vertreten haben und ich sie auf ihrer Reise begleiten durfte“, sagte Delegationsleiter Robert Bartsch von goolkids. Die Nationalen Spiele in Berlin seien eine gute Vorbereitung auf das kommende Jahr gewesen, betonte Oberbürgermeister Starke. Bamberg wolle nun auch als Host Town für die Inklusionssportler*innen aus Bahrain, die an den Special Olympics World Games 2023 in Berlin teilnehmen, „ein guter Gastgeber sein“, so Starke.