In der Affäre um Sonderzahlungen im Bamberger Rathaus belastet ein Gutachten einer Anwaltskanzlei die Stadt weiter. In den meisten der untersuchten Fälle seien laut dem vorläufigen Bericht der Kanzlei Zahlungen an Beamte rechtswidrig gewesen, teilte die Stadt am Donnerstag (01. Juli 2021) mit. Nun sind Rückforderungen an die Beamten möglich, denen zu viel überwiesen wurde. Auch Schadensersatzansprüche gegen verantwortliche Mitarbeiter stehen im Raum.

Die Finanzaffäre treibt Bamberg schon länger um. Die Stadt soll von 2011 bis 2017 unzulässig Überstunden, Zeitzuschläge und Prämien ausgezahlt haben. Von rund einer halben Million Euro ist die Rede, tatsächlich könnte der Betrag noch höher liegen. Ins Rollen kam der Finanzskandal durch den Kommunalen Prüfungsverband. Die Regierung von Oberfranken als Rechtsaufsichtsbehörde bekräftigte die Vorwürfe.

Eigener Gutachter belastet Stadt in Bamberger Finanzskandal

Die Stadt hatte die Kanzlei selbst beauftragt, mit dem Gutachten mögliche Rückforderungs- und Regressansprüche an Mitarbeiter zu prüfen und bei möglichen Disziplinarverfahren gegen Mitarbeiter zu beraten. Am Donnerstag wurden erste Ergebnisse veröffentlicht, die endgültige Version wird in zwei bis drei Wochen erwartet.

Konsequenzen in Form von Schadensersatzansprüchen könnte es der Kanzlei zufolge für Entscheider in der Verwaltung geben, wenn sie unangemessen hohe Vergütungen gewährten. Außerdem sind bei den Beamten, die zu viel Geld bekamen, Rückforderungen möglich. Die überwiegende Zahl der untersuchten Fälle sei in Bezug auf pauschale Mehrarbeitsvergütung rechtswidrig. Angestellte dagegen müssen der beauftragten Kanzlei zufolge meist keine Rückforderungen fürchten, bei ihnen seien solche Leistungen auch übertariflich zulässig.