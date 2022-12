Bamberger Bürgernadel 2022 - Stadt sucht ab sofort neue Kandidaten

Wie die Stadt Bamberg erklärt, sei die Bamberger Bürgernadel ihr Gemeinschaftsprojekt zusammen mit der Mediengruppe Oberfranken. Mit ihrer Verleihung soll Dank und Anerkennung für ehrenamtliches Engagement öffentlich ausgesprochen werden.

Ein Ehrenamt erfordert Zeit und Kraft, Ausdauer und Verlässlichkeit. Nur durch Ehrenamtliche, die zum Wohle ihrer Mitmenschen agieren, ist unsere Gesellschaft lebens- und liebenswert. In jüngster Vergangenheit waren - bedingt durch die Corona-Pandemie - viele Menschen auf Hilfe und ehrenamtliche Unterstützung angewiesen und dies zeigt uns einmal mehr sehr deutlich, wie wichtig das Ehrenamt ist.

Voraussetzung für die Auszeichnung mit der Bamberger Bürgernadel ist ein mehrjähriges Engagement zum Wohle der Stadt Bamberg und ihre Bürgerinnen und Bürger. Nicht erforderlich ist dabei, dass das Engagement in einem Funktionärsamt oder innerhalb eines Vereins oder einer Institution erbracht wird. Auch Einzelinitiativen können vorgeschlagen werden.

Gerne werden ab sofort Vorschläge für mögliche Anwärter*innen der Bamberger Bürgernadel entgegengenommen. Die Preisträger des Jahres 2022 werden von einer Jury ausgewählt.

Vorschläge mit schriftlicher Begründung bitten wir an folgende Adresse zu senden: Stadt Bamberg, Ansprechpartnerin: Anja Klüser-Macioschek, Rathaus Maximiliansplatz, 96047 Bamberg oder per E-Mail an: anja.klueser@stadt.bamberg.de