Sarah Seewald (r.) hatte die Idee für den Femmespace und hat diese vor einem Jahr in Bamberg umgesetzt. Foto: Matthias Hoch

Der Femmespace soll ein Ort sein, an dem Frauen zusammenarbeiten und sich unterstützen. Sarah Seewald erklärt, welche Vorteile ihr Co-Working-Space bietet.

"Gestern war hier Stammtisch, deshalb ist der Konferenztisch aufgebaut", erklärt Sarah Seewald beim Eintreten in die Büroräume des Femmespace. Vor fast einem Jahr hat die Bambergerin den Co-Working-Space nur für Frauen gegründet. Seewald war es wichtig, nicht nur einen Ort zum Arbeiten zu schaffen, sondern auch einen Begegnungsort. Deshalb wird der große Konferenzraum im Eingangsbereich auch regelmäßig umgebaut, um Platz zu schaffen für Yogakurse, Seminare zur erfolgreichen Selbstständigkeit oder auch Ausgefalleneres wie Makrameekurse oder Kakaozeremonien. Hinter dem großen Konferenzraum ist die kommunale Küche und am Ende des Ganges ein Büroraum mit mehreren zusammengestellten Schreibtischen, an denen Frauen mit unterschiedlichen Berufen gemeinschaftlich arbeiten können.