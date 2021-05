Studierende mit Zweifeln in Oberfranken sollen zweite Chance bekommen: Am 08. Juni findet von 10.00 -14.00 Uhr die Telefonaktion „Studienzweifler willkommen“ mit Beratern verschiedener Service-Stellen statt. Neben der Berufs- und Studienberatung der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg sind mit dabei die Studienberatung und psychologische Beratung der Hochschule Coburg, die Handwerkskammer Oberfranken sowie die Industrie- und Handelskammer zu Coburg.

Studierende könnten sich hier Rat und Unterstützung holen – egal, ob sie schon sicher seien, dass sie nicht weiter studieren möchten oder überlegen, Studienfach bzw. Studienort zu wechseln. Das teilt die Agentur für Arbeit Coburg-Bamberg in einer Pressemitteilung mit.

Hilfe in Bamberg und Coburg: Jeder Vierte bricht Erststudium ab

„Etwa jeder vierte Studierende bricht sein Erststudium ab. Die häufigsten Gründe dafür sind Leistungsprobleme, finanzielle Engpässe oder mangelnde Studienmotivation. Aber auch die Studienbedingungen, Prüfungsangst oder andere Gründe können eine Rolle spielen. Häufig kommen mehrere Faktoren zusammen, die einen am Studium zweifeln oder einen Studienabbruch in Erwägung ziehen lassen. Manchmal suchen Studierende auch nach einer beruflichen Alternative mit mehr Praxis oder möchten ihre Studien- und Berufswahl neu überdenken“, so Katja Weißmann, Berufs- und Studienberaterin der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg.

Studierende können in einem halbstündigen Telefontermin alle Fragen und Probleme klären sowie Wege und Pläne besprechen. Die Termine werden über die Studienberatung vergeben: studienberatung@hs-coburg.de oder 09561 317 247. Studenten der Region Coburg, Kronach, Lichtenfels, Bamberg sowie Forchheim seien herzlich eingeladen.