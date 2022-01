Auseinandersetzung in Bamberg: Ein 14-jähriger Schüler wurde am Montagmittag (17. Januar 2022), gegen 16:25 Uhr, von zwei Unbekannten angepöbelt. Wie die Polizei Bamberg berichtet, ereignete sich der Vorfall an einer Bushaltestelle in Gereuth.

Als der Bus schließlich am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) Bamberg eintraf, bekam der Schüler von einem der beiden Tätern einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Der andere Unbekannte klaute dem 14-Jährigen seine Mütze und flüchtete. Bei der Tat wurde der Schüler leicht verletzt.

Die Polizeiinspektion Bamberg sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den beiden Unbekannten geben können. Unter folgender Telefonnummer können Augenzeugen die Polizei erreichen: 0951/9129-210.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolbild)