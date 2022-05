Am Montagmorgen (09.05.2022), gegen 02.15 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand in einer Kellerwohnung eines Wohnhauses in der Würzburger Straße in Bamberg verständigt. Brandherd war nach Angaben des Wohnungsnehmers ein Schuhregal, neben dem ein Behältnis mit Zigarettenstummel abgestellt wurde, berichtet die Polizei.

Drei Personen erlitten eine Rauchgastvergiftung. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 10.000 Euro beziffert. Im Rahmen der Tatortbegehung fand die Polizei dann noch in der Wohnung des 21-jährigen Mannes geringe Mengen von Rauschgift und dazugehörige Utensilien, die sichergestellt wurden. Der 21-Jährige muss sich wegen fahrlässiger Brandstiftung und Körperverletzung sowie wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.