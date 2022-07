Bamberg : Beliebtes Festival "Bamberg zaubert" kehrt in die Innenstadt zurück

: Beliebtes Festival kehrt in die Innenstadt zurück Entführung in "eine Welt der Illusion, Akrobatik und Magie "

" Eintritt ist für alle Veranstaltungen in der Innenstadt frei

Das "Stadtmarketing Bamberg e.V." veranstaltet an diesem Wochenende (15. - 17. Juli 2022) wieder das beliebte Straßen- und Varietéfestival "Bamberg zaubert". Nach einer längeren Corona-Pause dürfen Besucher Künstler auf "einem der größten und beliebtesten Straßenfestivals" ganz aus der Nähe bestaunen.

"Unzählige magische Momente": Das wird in der Bamberger Innenstadt geboten

Nach langer Wartezeit in der Pandemie "verwandeln Zauberer, Magier, Jongleure, Feuerkünstler, Clowns und Streetperformer aus der ganzen Welt das Welterbe Bamberg in eine große Zauberbühne", berichtet das Bamberger Stadtmarketing in einer Pressemitteilung.

"Mit rund 500 Shows und 150.000 Besuchern gehört "Bamberg zaubert" zu einem der größten und beliebtesten Straßenfestivals in unserem Land", so die Veranstalter weiter. Für Besucher gebe es "unzählige magische Momente". Verteilt auf verschiedene Standorte in der Bamberger Innenstadt zeigen Straßenkünstler ihr ganzes Können.

Der Eintritt für Besucher des Festivals ist frei. Dennoch können die über 100 lokalen und internationalen Künstler mit einem "Hutgeld" unterstützt werden. "Mit Ihrem Hutgeld unterstützen Sie somit nicht nur die KünstlerInnen, sondern sichern auch nachhaltig die Qualität von Bamberg zaubert", so das Stadtmarketing Bamberg.

"20 verschiedene Auftrittsflächen": Das ist das Programm von "Bamberg zaubert" 2022

Am Freitag (15. Juli 2022) um 16 Uhr wird das Festival beginnen. Den "musikalischen Auftakt" wird laut Stadtmarketing Bamberg die lokale Band "Bambägga" auf dem Maxplatz machen. Bis 24 Uhr zeigen dann "auf 20 verschiedenen Auftrittsflächen in der Bamberger Innenstadt Künstler:innen aus der ganzen Welt ihr Können". Wie an allen anderen Festivaltagen wird es immer um 21 Uhr eine "Magische Nacht" geben, in der "Höhepunkte aus Magie, Zauberei, Artistik und Feuerkunst" gezeigt werden.

Am Samstag (16. Juli 2022) wird es um 11 Uhr direkt spektakulär weitergehen. Dabei werde es "faszinierende Künste und unglaubliche Shows nonstop bis 24 Uhr" zu sehen geben. Ebenfalls wird es für die jungen Besucher eine "Nachwuchsshow" geben, in der "kleine Artisten ihre Talente aus den Bereichen Akrobatik, Jonglage, Zauberei und Clownerie präsentieren". Stattfinden werde dies auf der Hauptbühne auf dem Maxplatz.

Auch der Sonntag (17. Juli 2022) bringe einiges an Attraktionen mit sich. "Am letzten Tag drehen die Künstler noch einmal richtig auf und begeistern die Zuschauer mit atemberaubender Akrobatik, fesselnder Feuerkunst und spektakulärer Magie", erklären die Veranstalter. Der Sonntag ist aufgrund des "Kindernachmittags" auf dem Maxplatz vor allem für Familien geeignet. Wie am Freitag und Samstag werde das Festival mit der "Magischen Nacht" beendet. Ende der Veranstaltung ist 23 Uhr.

Das volle Programm gibt es zum Nachlesen auf der Website des "Stadtmarketing Bamberg e.V."