Der Malteser Hilfsdienst e.V. der Diözesangeschäftsstelle Erzdiözese Bamberg gibt einen Überblick darüber, wer nach der neuen Testverordnung eine Zahlung in Höhe von 3 Euro zahlen muss und wer nicht.

Eine Zuzahlung ist nach der neuen Testverordnung erforderlich, wenn …

- die Statusanzeige „erhöhtes Risiko“ in der Corona-Warn-App meldet

- man an einer Veranstaltung im Innenraum (dazu zählen auch Restaurantbesuche) teilnimmt

- man am selbigen Tag Kontakt zu einer Person, die das 60. Lebensjahr vollendet hat oder aufgrund einer Vorerkrankung oder Behinderung ein hohes Risiko aufweist, schwer an COVID-19 zu erkranken, haben möchte

Eine Zuzahlung ist nicht erforderlich, wenn …

- das fünfte Lebensjahr noch nicht vollendet ist

- eine medizinische Kontraindikation vorliegt, die eine Impfung gegen das Coronavirus nicht möglich macht oder in den letzten drei Monaten nicht möglich gemacht hat.

- jemand aktuell an klinischen Studien zur Wirksamkeit von Impfstoffen gegen das Coronavirus teilnimmt oder in den letzten drei Monaten vor der Testung an solchen Studien teilgenommen hat

- eine Testung zur Beendigung der Absonderung vorgenommen werden muss

- jemand gegenwärtig behandelt, betreut, gepflegt oder untergebracht in einer Pflegeeinrichtung oder weiterer Einrichtung wird

- jemand eine gegenwärtig in einer Pflegeeinrichtung (o.Ä.) behandelten, betreuten, gepflegten oder untergebrachten Person besuchen möchte

Ebenfalls nicht zuzahlungspflichtig sind Personen, die ...

- Im selben Haushalt mit einer Coronavirus-infizierten Person leben

- eine Kontaktperson darstellen

- eine Testung zur Verhütung der Verbreitung in Einrichtungen (Präventivtestung) benötigen

- bei einem Ausbruchsgeschehen anwesend waren

- Leistungsberechtigte, mit persönlichem Budget nach § 29 SGB IX und deren Beschäftigte sind

- Pflegepersonen im Sinne des § 19 1 SGB XI sind



Wichtiger Hinweis: Die Eltern von Kleinkindern sollen bitte als Nachweis für eine kostenlose Testung die Geburtsurkunde oder einen Kinderreisepass ins Testzentrum mitbringen!

