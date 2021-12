Am Montagabend (27.12.2021) kurz vor 17.30 Uhr kam es in einem Stadtbus im Berggebiet in Bamberg zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und dem Busfahrer, weil der 18-Jährige Fahrgast seine Mundnasenbedeckung nicht richtig trug, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt mitteilte.

Nachdem er letztendlich vom Fahrer des Busses verwiesen wurde, versuchte der junge Mann mit einem Kopfstoß gegen das Gesicht des Fahrers zu schlagen, was ihm aber nicht gelang. Anschließend begann der Fahrgast wild um sich zu schlagen, weshalb er bis zum Eintreffen der Polizei vom Busfahrer in Schach gehalten werden musste. Der Angreifer war betrunken, er brachte es bei einem Alkoholtest auf 1,44 Promille.