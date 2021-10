Bamberg vor 1 Stunde

Bauarbeiten

Wasserrohrbruch in Bamberg - wann ist der Schaden komplett behoben?

Am Oberen Kaulberg in Bamberg gab es am Freitag einen Wasserrohrbruch. Das Rohr konnte mittlerweile repariert werden, teilen die Stadtwerke Bamberg am Montag mit, nun muss noch die Oberfläche wiederhergestellt werden.