Bamberg vor 46 Minuten

Baumfällung

Verkehrssicherung in der Hellerstraße - Robinien müssen gefällt werden

In der Hellerstraße in der Stadt Bamberg müssen drei Robinien gefällt werden, da sie wegen stark gefährdeter Standsicherheit nicht mehr haltbar sind. Die Baumfällarbeiten dazu finden am Montag, 24. Januar, statt.