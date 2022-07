Am Samstagabend (23. Juli 2022) hat eine unbekannte Person in der Nähe des Bamberger Bahnhofs zu einem drei Jugendliche im Alter von 15 Jahren angegriffen. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.20 Uhr am Vorplatz eines Supermarktes.

Zunächst sprach der Unbekannte die drei 15-Jährigen "aggressiv" an, berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt. Die Jungs ignorieren dies und gingen in den Supermarkt.

Unbekannter wird aggressiv und attackiert die Jugendlichen

Beim Verlassen des Geschäfts griff der Unbekannte die drei Jungs unvermittelt an: Einen von ihnen würgte er am Hals, anschließend schlug er einem anderen mit der flachen Hand ins Gesicht.

Die Polizei Bamberg-Stadt ermittelt nun zu dem Vorfall und bittet daher um Zeugenaussagen. Sachdienliche Hinweise zu der Auseinandersetzung nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Vorschaubild: © Dan Burton/unsplash.com (Symbolbild)