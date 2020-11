Unbekannter belästigt zwei Mädchen - Kripo fahndet: Zwei Mädchen wurden am Mittwoch (18.11.2020) in Bamberg von einem Mann belästigt. Die Kriminalpolizei Bamberg ist nun auf der Suche nach ihm und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte.

Die 13 und 14 Jahre alten Mädchen waren kurz nach 17.15 Uhr in der Pödeldorfer Straße nahe der Katharinenstraße unterwegs. Dort sprach sie schließlich ein Unbekannter an und verwickelte die beiden in ein Gespräch.

Exhibitionist in Bamberg: Unbekannter belästigte Mädchen

Plötzlich entblößte sich der Mann vor den Mädchen, die sofort davonrannten. Der Unbekannte lief anschließend in Richtung einer naheliegenden Krankenkasse. Die Mädchen verständigten umgehend die Polizei und mehrere Streifen machten sich auf die Suche nach dem Tatverdächtigen - jedoch ohne Erfolg.

Der Mann wird folgt beschrieben:

geschätzte 40 Jahre alt

zirka 180 Zentimeter groß und schlank

trug eine beige Jacke, blaue Jeans, Sneakers und eine rote oder schwarze Mütze

sprach hochdeutsch und fränkisch

Wer einen Mann kennt, auf den die Beschreibung zutrifft, oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden. Ebenso werden Zeugen gesucht, die am Mittwoch gegen 17.15 Uhr Beobachtungen in der Pödeldorfer Straße nahe der Katharinenstraße gemacht haben. Jegliche Angaben, die zur Aufklärung des Falls beitragen könnten, können unter der Telefonnummer 0951/9129-491 an die Ermittler der Kripo weitergegeben werden.

Symbolfoto: Tinnakorn/Adobe Stock