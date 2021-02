Wie die Polizeiinspektion Bamberg mitteilt, machten sich am Dienstagmorgen (23.02.2021) Unbekannte an einem abgestellten Mercedes zu schaffen und demontierten mehrere Fahrzeugteile sowie die Inneneinrichtung der teuren Karosse. Der Vorfall ereignete sich um circa 4.50 Uhr in der Dr. Robert-Pfleger-Straße in Bamberg.

Mehrere Personen wurden von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie immer mehr Teile des Mercedes abmontierten. Als die Unbekannten dies bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Am Fahrzeug selbst wurde die Rückscheibe eingeschlagen, der Kotflügel, die Motorhaube und weitere Teile demontiert. Im Fahrzeuginneren wurden ein Werkzeugkoffer und Werkzeug im Wert von circa 150 Euro entwendet . Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 5.000 Euro.

Polizei Bamberg sucht zeugen

Die Polizei Bamberg sucht Zeugen, die in den vergangenen Tagen womöglich auffällige Personen in der Dr.-Robert-Pfleger-Straße beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0951/9129-210 zu melden.