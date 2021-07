Bamberg vor 1 Stunde

Überfall

Unbekannte verprügeln Mann in Bahnunterführung: Geldbeutel inklusive Ausweisdokumente gestohlen

Am Dienstag in den frühen Morgenstunden wurde in einer Bahnunterführung in Bamberg ein Mann überfallen. Die Täter verprügelten ihn und nahmen seinen Geldbeutel an sich.