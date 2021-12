Auch in diesem Jahr kann der beliebte Umweltkalender pandemiebedingt nicht wie gewohnt in direktem Kontakt ausgegeben werden. Er liegt für die Bürgerinnen und Bürger ab Montag, 13. Dezember, im Rathaus am ZOB und in der KfZ-Zulassungsstelle in der Moosstraße aus und kann mitgenommen werden. Zudem ist er ab Samstag, 11. Dezember, in bestimmten Geschäften kostenlos erhältlich (siehe Infokasten), wie die Stadt Bamberg berichtet.

Der neue Kalender zeigt Motive aus einem Foto- und Malwettbewerb, zu dem das städtische Klima- und Umweltamt Kinder und Jugendliche aufgerufen hatte. Unter dem Motto „Wie stelle ich mir ein klima- und umweltfreundliches Bamberg vor?“ haben sich die jungen Künstlerinnen und Künstler richtig ins Zeug gelegt und ihre Vorstellungen und Ideen von einer klima- und umweltfreundlichen Stadt in Wort und Bild umgesetzt. Eine Auswahl der gelungensten Einsendungen ziert die Ausgabe des Umweltkalenders für 2022.

Das Abfuhrkalendarium zeigt wie gewohnt die jeweiligen Abfuhrtermine. Die Bezirksliste und die Bezirkskarte am Ende des Kalenders geben Auskunft über den jeweiligen Abfuhrbezirk.

Das Klima- und Umweltamt und die Bamberger Service Betriebe weisen darauf hin, dass alle wichtigen Informationen und Termine der Bamberger Abfallwirtschaft auch auf den Internetseiten der Klima- und Umweltamtes und der Bamberger Service Betriebe zu finden sind (www.umwelt.bamberg.de, www.bsb-bamberg.de). Hier gibt es auch die Möglichkeit, sich bei einem „E-Mail-Erinnerungsservice“ anzumelden. Darüber hinaus werden die Abfuhrtermine wöchentlich vom Klima- und Umweltamt an die Medien zur Veröffentlichung weitergegeben.

Auslagestellen für den Umweltkalender 2022

Ab 11. Dezember:

Bamberger Stiftsladen, Hauptwachstraße

Bäckerei Loskarn, Troppauplatz, Erlichstraße, Schweitzerstraße, Heinrichsdamm

Bäckerei Fuchs, Rodezstraße

Fuchsbau, Memmelsdorfer Straße

Bäckerei Stuber, Zweidlerweg

Bäckerei Kerling, Obere Königstraße

Metzgerei Alt, Erlichstraße

Metzgerei Fischer, Siechenstraße

Metzgerei Kalb, Theuerstadt

REWE-Markt Rudel, Würzburger Straße

REWE-Markt Köppl, Caspersmeyerstraße

Ab 13. Dezember: