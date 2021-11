In Bamberg sei ein bundesweit einmaliges E-Carsharing-Projekt für Touristen gestartet, berichtet die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung.

Wer die Domstadt besucht und dabei nicht nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln ökologisch mobil sein will, könne sich ab sofort stunden- oder tageweise eines von fünf Elektrofahrzeugen ausleihen. Sei das Projekt erfolgreich, solle das Bamberger E-Carsharing als "Vorbild für den ökologischen Individualverkehr in weiteren ländlichen Tourismusregionen Deutschlands" dienen.

Die fünf OMU-Elektrofahrzeuge ständen auf zentralen, für sie reservierten Parkplätzen der Stadtwerke Bamberg an der Brennerstraße (Bahnhof), am P+R Platz Heinrichsdamm, in der Tiefgarage an der Konzert- und Kongresshalle sowie im Parkhaus Schützenstraße. Die Buchung, das Öffnen und Abschließen der Fahrzeuge erfolge über die kostenlose OMU-App, über die auch online die Überprüfung des Führerscheins vorgenommen werde. Die Abrechnung erfolge nach Zeit und der Anzahl der gefahrenen Kilometer, die Ladekosten für die Betankung mit 100 Prozent Ökostrom seien inklusive.