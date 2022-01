Bayern: Corona-Testpflicht für Krippen- und Kindergartenkinder gilt seit Montag (10. Januar 2022)

In Bayern gilt seit dem ersten Tag nach den Weihnachtsferien eine neue Regelung für Kindergärten und Krippen: Sorgeberechtigte müssen dreimal in der Woche ein negatives Testergebnis ihres Kindes vorweisen. Für die Kindergärten und Apotheken galt es, zu reagieren. inFranken.de hat sich angeschaut, ob die Bamberger Apotheken auf den gewachsenen Bedarf an Tests vorbereitet sind und wie die Kindergärten die Regelung praktisch umsetzen.

Viele Apotheken in Bamberg gut vorbereitet - "Unmengen Corona-Tests bestellt"

Die Lager vieler Bamberger Apotheken sind derzeit gut mit den Schnelltests für Kinder gefüllt. Es handelt sich dabei um spezielle Corona-Tests, die auch im Mundraum angewandt werden können. Eltern können sich mit Gutscheinen mehrere solcher Tests abholen. Claudia Faßold-Soika, Leiterin der Vita-Apotheke, erklärt: "Es werden schon die ganze Zeit Gutscheine bei uns eingelöst. Vorher war es nur eine Empfehlung, jetzt ist es Pflicht. Wir haben ordentlich vorgesorgt." Faßold-Soika und ihr Team prüfe die Bestände permanent und reagiere dann mit Nachbestellungen.

Ines Lukas-Abdallah von der St. Hedwig Apotheke hat nach eigenen Aussagen am Montag (10. Januar 2022) 2700 Lolli-Tests und 800 Spucktests parat. "Wir haben Unmengen bestellt und null Probleme bei der Nachbestellung."

Auch Lena Rottmann von der Wunderburg-Apotheke hat Positives zu berichten. Seit letzter Woche sei ihr bekannt, dass die Pflicht kommen würde. Auch hier kümmere man sich um Nachlieferungen.

Umsetzung in Kindergärten des Erzbistums Bamberg mit zwei Optionen

Harry Luck, Pressesprecher des Erzbistums Bamberg, weist auf einen Newsletter des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales vom 15. Dezember 2021 hin. Demnach können Erziehungsberechtigte zu Hause einen Selbsttest als Alternative zum Pool-Test in der Kindertagesstätte durchführen und müssen dann das negative Testergebnis "glaubhaft" vorweisen. Dafür gibt es zwei Optionen, die das Erzbistum Bamberg in den Kitas umsetzt:

Option 1: Die das Kind bringende Person händigt an den Testtagen (Montag, Mittwoch, Freitag) der Kindertagesstätte die Testkassette aus. (Dies ist der Teil des Selbsttests, der das Ergebnis anzeigt.). Danach ist der Test in einem dafür vorgesehen Müllsack zu entsorgen.

aus. (Dies ist der Teil des Selbsttests, der das Ergebnis anzeigt.). Danach ist der Test in einem dafür vorgesehen Müllsack zu entsorgen. Option 2: In einem Formular tragen Eltern nach jeder Testung das Testdatum sowie das Ergebnis ein, unterschreiben ihre Angaben und zeigen das Formular an den Testtagen vor. Danach nehmen sie es wieder mit nach Hause und legen es zum nächsten Termin entsprechend wieder vor.

AWO Bamberg kritisiert hohen Ressourcenverbrauch und hat eigene Lösung

Die AWO Bamberg äußert Kritik an den beiden Optionen in einer Stellungnahme an inFranken.de: "Bei der ersten Möglichkeit wird durch die Testkassetten viel unhygienischer Müll verursacht, der von den Einrichtungen sachgerecht aufbewahrt und entsorgt werden muss. Die zweite Möglichkeit setzt voraus, dass Eltern die Ausfüllhilfe ausdrucken und in Papierform mit sich tragen."

Daher hat die AWO eine dritte Möglichkeit entwickelt. Ein Testnachweis-Modul kann in der bereits bestehenden Kita-App „AWO online – Bamberg“ freigeschaltet werden. Anstelle die Angaben auf Papier zu bringen, könnten Eltern diese so digital dokumentieren. In der Kita müsse dann nur kurz das Handy vorgezeigt werden.

Der Kreisverband stelle seinen Einrichtungen in Stadt und Landkreis Bamberg frei, welche Methode angewandt wird. Zusätzlich sind laut dem Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales natürlich auch POC-Antigen-Schnelltests (Bürgertests) oder PCR-Tests zugelassen.