Bürgersprechstunde

Persönliche Telefon-Sprechstunde mit Bürgermeister Glüsenkamp: So könnt ihr euch anmelden

In Bamberg findet am Montag, 14. Februar eine Telefon-Sprechstunde bei Bürgermeister Glüsenkamp statt. Im Rahmen der Sprechstunde können sich Bürger mit Anliegen und Fragen an den Bürgermeister wenden.