Ungewöhnliches Diebesgut in Bamberg: Am Montag (28. Juni) gegen 17Uhr wurde auf der Erba-Insel, auf einer Grünfläche in der Nähe des Wassserbrunnens, eine dort versteckte Schatztruhe gestohlen, die für einen Kindergeburtstag versteckten worden war, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt mitteilte. In der Schatztruhe befanden sich Süßigkeiten sowie fünf Flugdrachen im Gesamtwert von etwa 70 Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.