Bamberg vor 22 Minuten

Streugutkiste in Fluss geworfen

Streugutkiste teuer in der Regnitz versenkt - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in Bamberg in der Zeit zwischen Mittwoch (01.06.2022) und Montag (06.062022) eine Streugutkiste in der Regnitz versenkt. Die Polizei sucht Zeugen für die ungewöhnliche Tat.